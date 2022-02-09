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Россиян рассмешила реклама «лапши для свиданий»

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Россиян рассмешила реклама «лапши для свиданий»
Фото: страница «Los-Petros Group / Лосино-Петровский» во «ВКонтакте»

Россиян рассмешила реклама «лапши для свиданий». Продукт быстрого приготовления для влюбленных к 14 февраля приготовила сеть продуктовых магазинов. Об этом сообщили участники группе ВКонтакте «Лосино-Петровский». Информацию подтвердили на официальном Instagram-аккаунта универмага.

«Романтическому ужину быть. Мы все устроили: лапша со вкусом "Карбонара" — для нее, со вкусом "Болоньезе" — для него. Купите его и разделите любовь к еде со своей второй половинкой», — заявили в пресс-службе сети магазинов.

Пользователи в комментариях с юмором оценили замысел организаторов. «Вот это забота!», «Пригласила мужчину на романтический ужин, а он посмотрел, обиделся и убежал! Кто знает, что не так?», — с иронией написали юзеры.

А некоторые добавили, что к такому романтическому ужину можно добавить вино «Анапа» и шоколадки в виде шпротов.

Ранее была раскрыта стоимость ужина в московском ресторане на День всех влюбленных.

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