Раскрыта стоимость ужина в московском ресторане на День всех влюбленных

Средняя стоимость ужина в столичном ресторане в День всех влюбленных составит 6,4 тысячи рублей. Данные раскрыло агентство «Москва» со ссылкой на доцента кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елену Мясникову.

День всех влюбленных, или День святого Валентина традиционно отмечается 14 февраля. «Если обратиться к официальным данным, то среднестатистический ужин в ресторане в феврале 2021 года на двоих обходился в сумму 6 тысяч 130 рублей. Принимая во внимание отсутствие данных на февраль 2022 года, но учитывая динамику роста цен в 2021 году (в среднем, ужин дорожал на 11,15 рубля ежемесячно), то в феврале 2022 года романтический ужин без особых изысков на двоих будет стоить 6 тысяч 416 рублей», — рассказала эксперт.

Мясникова подчеркнула, что ряд заведений предлагает посетителям эксклюзивные блюда, фирменные напитки, подбор вин сомелье, подарки и различные развлекательные мероприятия. В таком случае средний счет на одну персону может вырасти до 10 тысяч рублей.

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