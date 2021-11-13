«Леонардо Ди Каприо» на Красной площади озадачил россиян

Видео с двойником Леонардо Ди Каприо озадачило россиян, они приняли его за настоящего актера. Об этом сообщил Medialeaks.

По данным издания, в начале ноября в TikTok распространилось видео, где очень похожий на Ди Каприо человек стоит на фоне Красной площади в Москве. Двойник здоровается со зрителями и передает привет своей маме.