Вчера в 22:23
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«Леонардо Ди Каприо» на Красной площади озадачил россиян
Кадр: @deepcaprio / TikTok
Видео с двойником Леонардо Ди Каприо озадачило россиян, они приняли его за настоящего актера. Об этом сообщил Medialeaks.
По данным издания, в начале ноября в TikTok распространилось видео, где очень похожий на Ди Каприо человек стоит на фоне Красной площади в Москве. Двойник здоровается со зрителями и передает привет своей маме.
Некоторые комментаторы решили, что обладатель «Оскара» действительно приехал в Россию. Однако часть пользователей все же распознали в видео дипфейк — технологию, при которой можно накладывать изображения и видеоролики друг на друга так, что их трудно отличить от оригинала.
Ранее в столичном метро заметили двойника известного российского писателя Федора Достоевского.