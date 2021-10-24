В московском метро заметили двойника Достоевского

Двойника известного российского писателя Федора Достоевского заметили в вагоне столичного метро. Снимок опубликовали в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Комментаторов развеселило сходство пассажира с отечественным классиком. «Какая встреча! Жив… Однако…», «Достоевский всегда рядом», «Читает "Преступление и наказание"», — написали пользователи. Кто-то пошутил, что «Достоевский» едет смотреть станцию на Люблинско-Дмитровской линии, названную в его честь. «Озадачен тем, что все казино в Москве закрыли», — с юмором заметила подписчица, намекая на игроманию знаменитого писателя.

Кто-то предположил, что мужчина на фото действительно может быть родственником Достоевского. «Подозреваю, что это питерский правнук Андрей: похож на прадеда как две капли. Мог и в Москву заехать», — заявила женщина в комментариях. Ей возразили, что потомок классика действительно недавно приезжал в Москву, однако он совсем не похож на пассажира со снимка. Кто-то добавил, что любой мужчина становится похож на Достоевского, отрастив такую бороду, как на фото.

Ранее в столичном метро заметили пожилого мужчину в чалме, напомнившего россиянам о сказке «Старик Хоттабыч».