Леонида Куравлева выписали из больницы и перевели в хоспис

Актера Леонида Куравлева, которого ранее госпитализировали в тяжелом состоянии, выписали из больницы в Коммунарке и перевели в хоспис имени В.В. Миллионщиковой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Изначально врачи подозревали, что у актера коронавирус, так как его легкие были поражены на 25-30 процентов. Позже ему диагностировали вирусно-бактериальную пневмонию. Спустя две недели Куравлев вылечился, после чего его осмотрели неврологи. Артисту присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.

Ранее сын Леонида Куравлева Василий рассказал об изменении состояния отца. Он сообщил, что положительная динамика у актера наблюдается, но небольшими темпами.

О госпитализации Куравлева-старшего стало известно 11 января. Его доставили в реанимацию Коммунарки из Центра долголетия и реабилитации, где до этого 85-летний актер прожил полгода. Врачи выявили у актера пневмонию, а вскоре оказалось, что ему необходима срочная операция на желудке. Долгое время состояние актера оценивалось как тяжелое. В понедельник, 17 января, появилась информация о начале у него обширного поражения легких.