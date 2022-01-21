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Сын Куравлева рассказал об изменении состояния госпитализированного отца

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Сын Куравлева рассказал об изменении состояния госпитализированного отца
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сын госпитализированного актера Леонида Куравлева Василий Куравлев рассказал об изменении состояния своего отца. Его сообщение процитировало РИА Новости.

«Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами», — сообщил наследник актера.

О госпитализации Куравлева-старшего стало известно ранее, 11 января. Его доставили в реанимацию Коммунарки из Центра долголетия и реабилитации, где до этого 85-летний актер проживал полгода. Врачи выявили у пенсионера пневмонию, а вскоре оказалось, что ему необходима срочная операция на желудке. Долгое время состояние мужчины оценивалось как тяжелое. В понедельник, 17 января, появилась информация о начале обширного поражения легких у знаменитого пенсионера.

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