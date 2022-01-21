Сын Куравлева рассказал об изменении состояния госпитализированного отца

Сын госпитализированного актера Леонида Куравлева Василий Куравлев рассказал об изменении состояния своего отца. Его сообщение процитировало РИА Новости.

«Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами», — сообщил наследник актера.

О госпитализации Куравлева-старшего стало известно ранее, 11 января. Его доставили в реанимацию Коммунарки из Центра долголетия и реабилитации, где до этого 85-летний актер проживал полгода. Врачи выявили у пенсионера пневмонию, а вскоре оказалось, что ему необходима срочная операция на желудке. Долгое время состояние мужчины оценивалось как тяжелое. В понедельник, 17 января, появилась информация о начале обширного поражения легких у знаменитого пенсионера.