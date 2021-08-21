Летящий из Волгограда в Москву Superjet подал сигнал бедствия

Самолет Sukhoi Superjet 100 подал сигнал бедствия и резко снизился по пути из Волгограда в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Москва» в субботу, 21 августа. Отмечается, что самолет подал сигнал бедствия.

Инцидент произошел в районе Тамбовской области. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация. На данный момент самолет продолжает полет на высоте примерно 3000 метров.

Борт принадлежит авиакомпании «Россия». Пункт назначения самолета — аэропорт Шереметьево.

Позднее стало известно, что по данным сайта Flightrafar24, самолет приземлился в аэропорту Шереметьево в 14:28.

Ранее, 29 июля, сообщалось о том, что жители района Митино и ближайших подмосковных городов пожаловались на летающие над домами самолеты из аэропорта Шереметьево. Непрекращающийся шум вызвал у многих неудобства — постоянный стресс, панические атаки, гипертонию и нервные расстройства.

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