Лежачий небоскреб вдоль шоссе напомнил москвичам о фашистах

«Прорский Колосс» состоит из нескольких идентичных шестиэтажных зданий, которые соединены друг с другом по длине всего побережья с редкими пробелами между домами. В сумме длина курорта составляет 4,5 километра. Московская постройка вдоль городского шоссе не может похвастаться такими масштабами, ее длина составляет примерно 736 метров, однако, как отметил автор поста, «чтобы миновать этот дом, потребуется проехать три остановки на общественном транспорте».

Ранее немецкий журналист Бернхард Шульц пришел в восторг от Москвы и сравнил ее с Берлином. По его мнению, Москва меняется намного быстрее, чем Берлин. Он аргументировал это личными впечатлениями от прогулки на теплоходе по Москве-реке в рамках Урбанистического форума.

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