Лидер группы «Цветы» рассказал о «московском Гарлеме»
Композитор и лидер группы «Цветы» Стас Намин рассказал о районе столицы, куда боялись заходить цивилизованные люди. Своими впечатлениями от него музыкант поделился в интервью «Мосленте».
По его словам, район «Красного Октября» в 70-х был настоящим «московским Горлемом». Таким его сделали сами рабочие шоколадной фабрики. Большинство из них были лимитчиками — жителями других регионов, приехавшими в столицу на заработки.
«Это был район “неприкасаемых”. Как и в Нью-Йорке, так и в Москве в такое место нормальные люди боялись заходить. Рабочие фабрики жили там же — в общежитии. И там царил вечный полумрак. Сумрачно было даже днем, потому что дворы и здания практически не освещались. Мы туда не совались, но по слухам знали, что там происходит беспредел», — поделился воспоминаниями Намин.
Также музыкант вспомнил, как однажды вместе с гражданской женой Аленой Басиловой они встретились с проявлением «новой культуры», шедшей в город из общежития «Красного Октября». Ее воплощением стала девушка в короткой юбке, зашедшая во дворик Дома на набережной, когда там гуляли со своими собаками Намин и его супруга.
«Судя по всему, девушка шла из фабричного общежития. Выйдя в середину освещенной арки, она остановилась прямо под фонарем… и отправила малую нужду», — вспоминал музыкант.
По его словам, ситуация заставила их с Басиловой онеметь, потому что они даже не представляли, что человек может повести себя подобным образом.
«Когда мы пришли в себя, то еще долго хохотали. Тогда мы поняли, что что-то изменилось. Так приходила в город новая культура, о которой рассказывал Михаил Афанасьевич Булгаков в своем “Собачьем сердце”», — рассказал Намин.
Ранее известный музыкант Игорь Бутман озвучил предложения по улучшению городской среды в столице. Помимо прочего, он предложил московским властям начать строительство жилых домов на воде.