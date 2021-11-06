Лидер группы «Цветы» рассказал о «московском Гарлеме»

«Это был район “неприкасаемых”. Как и в Нью-Йорке, так и в Москве в такое место нормальные люди боялись заходить. Рабочие фабрики жили там же — в общежитии. И там царил вечный полумрак. Сумрачно было даже днем, потому что дворы и здания практически не освещались. Мы туда не совались, но по слухам знали, что там происходит беспредел», — поделился воспоминаниями Намин.

Также музыкант вспомнил, как однажды вместе с гражданской женой Аленой Басиловой они встретились с проявлением «новой культуры», шедшей в город из общежития «Красного Октября». Ее воплощением стала девушка в короткой юбке, зашедшая во дворик Дома на набережной, когда там гуляли со своими собаками Намин и его супруга.

«Судя по всему, девушка шла из фабричного общежития. Выйдя в середину освещенной арки, она остановилась прямо под фонарем… и отправила малую нужду», — вспоминал музыкант.

По его словам, ситуация заставила их с Басиловой онеметь, потому что они даже не представляли, что человек может повести себя подобным образом.

«Когда мы пришли в себя, то еще долго хохотали. Тогда мы поняли, что что-то изменилось. Так приходила в город новая культура, о которой рассказывал Михаил Афанасьевич Булгаков в своем “Собачьем сердце”», — рассказал Намин.

Ранее известный музыкант Игорь Бутман озвучил предложения по улучшению городской среды в столице. Помимо прочего, он предложил московским властям начать строительство жилых домов на воде.