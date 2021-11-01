Музыкант предложил властям Москвы строить дома на воде

Известный российский музыкант Игорь Бутман озвучил предложения по улучшению городской среды в столице. Своими идеями он поделился в беседе с «Москвич Mag».

Артист рассказал, что ему бы не хотелось ничего менять в городе, так как его устраивает направление развития столицы. Но одно его все же беспокоит — количество личных автомобилей на дорогах. Исполнитель предложил москвичам чаще пользоваться общественным городским транспортом.

Помимо этого, Бутман отметил, что было бы неплохо использовать водные территории Москвы для строительства жилья, как, например, в Портленде (США). «Но этот вариант не такой простой. Или, например, жилые баржи, как в Париже. У нас, при таком количестве воды, можно было бы ее для этого использовать, но, с другой стороны, это может сильно загрязнить реку», — пояснил музыкант.

Ранее сообщалось, что в столице построят семь новых мостов через Москву-реку: три автомобильных и четыре пешеходных. Ожидается, что это поможет сократить пробки на дорогах.