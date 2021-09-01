Лидер «Мужского государства» вновь призвал «атаковать» сеть ресторанов в Москве

«Ресторан с помощью спама снова поднял свою оценку. Они делают это уже в третий раз! Что говорит о том, что они с этого реально "горят" и им этот момент очень важен! Я прошу всех, у кого Android — зайти в плеймаркет и снова опустить им звезды! Создайте несколько аккаунтов и занижайте им баллы до талого!» — написал лидер движения.

Он также предупредил, что объявит сети ресторанов сразу две ноты протеста, чтобы они снова потерпели убытки.

Ранее Поздняков объявил о вынужденной капитуляции перед «Яндексом» и попросил своих сторонников перестать давить на сеть ресторанов через сервисы корпорации.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!