Лидер «Мужского государства» вновь призвал «атаковать» сеть ресторанов в Москве
Лидер неформального движения «Мужское государство» Владислав Поздняков вновь призвал своих сторонников к нападкам в интернете на сеть ресторанов, возмутивших участников сообщества рекламой с участием чернокожего мужчины. Об этом он написал у себя в Telegram-канале в среду, 1 сентября.
Своих подписчиков Поздняков сравнил с солдатами и призвал их идти «в атаку».
«Ресторан с помощью спама снова поднял свою оценку. Они делают это уже в третий раз! Что говорит о том, что они с этого реально "горят" и им этот момент очень важен! Я прошу всех, у кого Android — зайти в плеймаркет и снова опустить им звезды! Создайте несколько аккаунтов и занижайте им баллы до талого!» — написал лидер движения.
Он также предупредил, что объявит сети ресторанов сразу две ноты протеста, чтобы они снова потерпели убытки.
Ранее Поздняков объявил о вынужденной капитуляции перед «Яндексом» и попросил своих сторонников перестать давить на сеть ресторанов через сервисы корпорации.
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