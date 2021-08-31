Основатель «Мужского государства» объявил о капитуляции перед «Яндексом»
Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков попросил своих сторонников перестать «давить на "Тануки" через сервисы "Яндекс"». Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
Ранее Поздняков призывал своих последователей оформлять заказы в ресторанах «Тануки» на платформе «Яндекс.Еда», а затем отменять их. По словам главы «Мужского государства», сервис перестал быть «стороной конфликта», потому что Позднякову пригрозили забанить все его основные и резервные каналы.
«Не будет никаких красивых слов, сразу к сути: у меня состоялся видеоразговор с одним известным человеком, фамилию которого назвать вам не смогу, но это и неважно. С сегодняшнего дня "Яндекс" больше не является стороной конфликта! Мне жаль, но я подписал вынужденный акт о капитуляции перед ним», — объявил Поздняков.
Он также добавил, что не будет оплачивать адвокатов тем, кто не прислушается к его призыву, продолжит использовать сервис «Яндекс.Еда» в борьбе против ресторанной сети и попадет под статью о хулиганстве.
Ранее сеть ресторанов «Тануки» назвала движение «Мужское государство» экстремистской и разжигающей ненависть организацией и призвала Павла Дурова и Роскомнадзор заблокировать сообщество в Telegram. Позднее ФСБ получила сообщение о минировании всех московских ресторанов «Тануки».
До этого «Мужское государство» организовало травлю cети доставки суши «Ёбидоёби» за рекламу с чернокожим мужчиной в компании белых женщин. Представители доставки удалили изображение и принесли извинения.
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