Основатель «Мужского государства» объявил о капитуляции перед «Яндексом»

«Не будет никаких красивых слов, сразу к сути: у меня состоялся видеоразговор с одним известным человеком, фамилию которого назвать вам не смогу, но это и неважно. С сегодняшнего дня "Яндекс" больше не является стороной конфликта! Мне жаль, но я подписал вынужденный акт о капитуляции перед ним», — объявил Поздняков.

Он также добавил, что не будет оплачивать адвокатов тем, кто не прислушается к его призыву, продолжит использовать сервис «Яндекс.Еда» в борьбе против ресторанной сети и попадет под статью о хулиганстве.

Ранее сеть ресторанов «Тануки» назвала движение «Мужское государство» экстремистской и разжигающей ненависть организацией и призвала Павла Дурова и Роскомнадзор заблокировать сообщество в Telegram. Позднее ФСБ получила сообщение о минировании всех московских ресторанов «Тануки».

До этого «Мужское государство» организовало травлю cети доставки суши «Ёбидоёби» за рекламу с чернокожим мужчиной в компании белых женщин. Представители доставки удалили изображение и принесли извинения.

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