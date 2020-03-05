Линию московского метро закроют на три дня

Некрасовскую линию московского метрополитена закроют для пассажиров на три дня. Об этом сообщается на сайте столичной подземки в четверг, 5 марта.

Ограничения будут действовать с 21:00 20 марта до 5:30 24 марта. В это время будут закрыты все станции розовой ветки: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».

Как пояснили в метрополитене, подобные меры необходимы для подключения шести новых станций. «В период остановки движения специалистами будет осуществлена интеграция и подключение всех инженерных коммуникаций, обеспечивающих запуск нового участка в ближайшее время. Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами», — отметили в подземке.

В период закрытия станций пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами «КМ», которые будут курсировать от станции «Некрасовка» Некрасовской линии до станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии.

В декабре прошлого года сообщалось, что власти Москвы планируют запустить второй участок Некрасовской линии столичного метро в конце марта 2020 года.

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