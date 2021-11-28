Лолита поделилась воспоминаниями об Александре Градском

Российская эстрадная певица Лолита Милявская в своем аккаунте в Instagram поделилась воспоминаниями о народном артисте России, певце и композиторе Александре Градском.

«Саша, Я Вас знаю с моих 16 лет. Мне так повезло быть представленной Вам за кулисами родителями. Всю мою жизнь, Вы относились ко мне как к маленькой девчонке при первой встрече. Мудрые советы, которые Вы дали мне на вашей кухне, относительно моей личной жизни. Я пытаюсь им следовать», — написала артистка.

Она выразила благодарность Градскому за то, что дал ей возможность поучаствовать в его музыкальной рок-опере «Мастер и Маргарита».

Лолита также выразила глубочайшие соболезнования семье народного артиста.

Ранее стало известно, что в Москве могут увековечить память народного артиста России, певца и композитора Александра Градского.