Любитель каршеринга устроил погоню на угнанной машине и попался

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который пытался угнать автомобиль каршеринга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в дежурную часть поступило сообщение об угоне. Сотрудникам ведомства удалось обнаружить машину на востоке столицы — злоумышленник двигался на ней в сторону центра по Сиреневому бульвару. Водитель игнорировал требования остановиться и попытался скрыться. После непродолжительной погони сотрудникам ведомства удалось блокировать автомобиль и задержать угонщика.

В апреле сотрудники ДПС задержали на северо-востоке Москвы водителя автомобиля каршеринга, который отказался остановиться по их требованию и попытался скрыться. В ходе погони машина зацепила несколько других транспортных средств и потеряла покрышку.

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