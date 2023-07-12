Синоптик назвал день температурного дна в Москве

День температурного дна в Москве назвал в беседе с ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он предупредил жителей Москвы о похолодании до 14 градусов в четверг, 13 июля.

«Температурное дно нас ждет завтра. Самый-самый холодный день», — пояснил синоптик.

По его словам, температура в столице сейчас соответствует началу сентября и ниже климатической нормы на 7-9 градусов. В среду, 12 июля, в городе ожидается кратковременный дождь и до 15-17 градусов, добавил он.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что самым холодным днем в столице станет 12 июля.