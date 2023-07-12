11:29, 12 июля 2023
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Синоптик назвал день температурного дна в Москве
Синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы о похолодании до 14 градусов 13 июля.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
День температурного дна в Москве назвал в беседе с ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он предупредил жителей Москвы о похолодании до 14 градусов в четверг, 13 июля.
«Температурное дно нас ждет завтра. Самый-самый холодный день», — пояснил синоптик.
По его словам, температура в столице сейчас соответствует началу сентября и ниже климатической нормы на 7-9 градусов. В среду, 12 июля, в городе ожидается кратковременный дождь и до 15-17 градусов, добавил он.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что самым холодным днем в столице станет 12 июля.