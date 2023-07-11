Синоптик назвал самый холодный день на неделе в Москве

Самый холодный день на неделе в Москве в беседе с «Вечерней Москвой» назвал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. По его словам, это 12 июля.

Специалист рассказал, что похолодание наступит в столице во вторник, 11 июля. Температура в этот день не поднимется выше 15-20 градусов. При этом пик холода придется на среду. Ожидается, что в этот день будет не выше 18 градусов.

Кроме того, 12 июля может быть и самым дождливым днем на этой неделе, продолжил метеоролог. Вероятность осадков сохранится и на следующие семь дней. Ожидается ветер с порывами до 7-12 метров в секунду.

Ранее синоптик Позднякова также предупредила москвичей об осеннем холоде к середине недели.