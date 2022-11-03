Малышева развеяла популярные мифы об острой еде

Популярный миф о вреде потребления острой еды в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман. По их словам, острые продукты полезны для здоровья.

«Запомните, все острое высоко полезно для здоровья, все острое обладает обезболивающим действием. Люди, которые употребляют острое, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от злокачественных опухолей, у них реже инфаркты и инсульты, у них реже рак», — заявила врач.

Кроме того, эксперты опровергли теорию, что острая пища способна вызывать изжогу. По словам Малышевой, если человек в принципе страдает изжогой, это означает лишь то, что его пищевод поврежден соляной кислотой. «Поэтому, если посыпать на рану перец, конечно, будет больно, но сама по себе перченая еда не вызывает изжоги», — объяснила она.

Гандельман, рассказал и о минусах острой пищи. Он уточнил, что частое ее потребление способно уменьшать чувствительность к соленому, в связи с чем человек неосознанно может употреблять много соли.

Ранее в Роскачестве перечислили вредные для печени продукты. По данным специалистов, главными врагами органа считаются алкоголь, жирная пища и малоподвижный образ жизни.