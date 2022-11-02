Перечислены вредные для печени продукты

Вредные для печени продукты назвали в Роскачестве. По данным портала, главными врагами печени считаются алкоголь, жирная пища и малоподвижный образ жизни.

«Если у вас уже есть проблемы с этим органом, рекомендуется соблюдать соответствующую диету, при которой необходимо исключить из рациона продукты, способствующие увеличению веса и повышающие уровень сахара в крови», — говорится в сообщении.

Помимо алкоголя, жирной и жареной пищи, следует отказаться от сладостей, поскольку высокий уровень сахара в крови увеличивает количество жира в печени. Важно также сократить потребление соли, чтобы избежать риска развития НАЖБП (неалкогольной жировой болезни печени).

Вредна и белая мука: изделия из нее могут повысить уровень сахара в крови больше, чем продукты из цельного зерна, это происходит из-за недостатка клетчатки, отметили в Роскачестве. При проблемах с печенью рекомендуется также убрать из рациона красное мясо.

Ранее Малышева назвала главного провокатора цирроза печени. «Запомните: главная причина цирроза печени не алкоголь, а ожирение», — заявила Малышева.