Известный актер поделился воспоминаниями о квартирной трагедии

Воспоминаниями о квартирной трагедии для своей семьи в беседе с «Мослентой» поделился 72-летний советский и российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист РФ Владимир Конкин.

По его словам, его прабабушка Зинаида Сергеевна жила в квартире на Манежной площади в центре Москвы. Это была большая квартира на первом этаже дома, куда часто приезжал сам Конкин и очень ее любил.

В какой-то момент из жилища сделали музей Елизаровых, а родственнице актера дали квартиру недалеко от станции метро «Семеновская». «Для нее это стало трагедией. Я забрал прабабушку в свой дом», — пояснил Конкин.

Ранее россиянка рассказала о двухсотлетнем проживании своей семьи в московском доме.