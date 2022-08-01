Раскрыты новые подробности госпитализации Чубайса

Новые подробности госпитализации советского и российского политического и государственного деятеля Анатолия Чубайса раскрыла «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их данным, Чубайсу стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии. По информации одного из источников, он находится в тяжелом состоянии.

СМИ уточняют, что политик находился на острове несколько недель. За это время он жаловался врачам на то, что ему сложно двигать руками и ногами. Теперь полиция Италии проводит тесты, чтобы проверить версию об отравлении Чубайса.

Ранее доктор Мясников рассказал о симптоматике поразившей Чубайса болезни. По данным СМИ, политика госпитализировали в одну из европейских клиник с «синдромом Гийена — Барре».