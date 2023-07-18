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11:15, 18 июля 2023
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Актера фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» госпитализировали в Москве

Актера Ясуловича госпитализировали в Москве с острым повреждением почек.

Актера фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» госпитализировали в Москве
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Актера культовых фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев», народного артиста России Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве с острым повреждением почек, сообщает Mash.

Стало известно, что 81-летний артист перенес уже две операции. Скорую ему вызвали накануне, когда он почувствовал недомогание, находясь дома.

Медики установили ему в почки специальные трубки, с помощью которых из органов выходит лишняя жидкость. Планируется еще одно хирургическое вмешательство. Состояние руководителя актерской мастерской ВГИКа оценивается как средней тяжести.

Ранее стало известно о состоянии здоровья звезды фильма «Все умрут, а я останусь» Шуваловой.