Актера фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» госпитализировали в Москве

Актера культовых фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев», народного артиста России Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве с острым повреждением почек, сообщает Mash.

Стало известно, что 81-летний артист перенес уже две операции. Скорую ему вызвали накануне, когда он почувствовал недомогание, находясь дома.

Медики установили ему в почки специальные трубки, с помощью которых из органов выходит лишняя жидкость. Планируется еще одно хирургическое вмешательство. Состояние руководителя актерской мастерской ВГИКа оценивается как средней тяжести.

Ранее стало известно о состоянии здоровья звезды фильма «Все умрут, а я останусь» Шуваловой.