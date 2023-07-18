11:15, 18 июля 2023
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Актера фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» госпитализировали в Москве
Актера Ясуловича госпитализировали в Москве с острым повреждением почек.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Актера культовых фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев», народного артиста России Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве с острым повреждением почек, сообщает Mash.
Стало известно, что 81-летний артист перенес уже две операции. Скорую ему вызвали накануне, когда он почувствовал недомогание, находясь дома.
Медики установили ему в почки специальные трубки, с помощью которых из органов выходит лишняя жидкость. Планируется еще одно хирургическое вмешательство. Состояние руководителя актерской мастерской ВГИКа оценивается как средней тяжести.
Ранее стало известно о состоянии здоровья звезды фильма «Все умрут, а я останусь» Шуваловой.