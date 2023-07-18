09:14, 18 июля 2023
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Стало известно о состоянии здоровья звезды фильма «Все умрут, а я останусь»
Звезда фильма «Все умрут, а я останусь» Шувалова находится в состоянии средней тяжести.
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости
О состоянии здоровья госпитализированной звезды фильма «Все умрут, а я останусь» Ольги Шуваловой РИА Новости рассказали врачи.
По данным медиков, сейчас 37-летняя артистка находится в состоянии средней тяжести.
Ранее стало известно, что Шувалова пыталась покончить жизнь самоубийством. Ее экстренно доставили в столичную больницу с отравлением.