Жительница Подмосковья родила 13-го ребенка

В Подмосковье врачи помогли 40-летней женщине стать матерью в 13-й раз, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. Роды прошли в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД).

«Пациентка поступила в отделение патологии на 39-й неделе беременности с многоводием, тахикардией и варикозом. На фоне проводимой терапии было запланировано вести роды через естественные родовые пути, но у женщины произошло выпадение петли пуповины. Патология характеризуется аномальным расположением пуповины, которое приводит к ее пережатию и гипоксии плода», — сообщила заведующая отделением патологии Оксана Болотова.

Все предыдущие дети женщины появились на свет в МОЦОМД естественным путем, но в этот раз роженице сделали кесарево сечение. Новорожденный — мальчик весом 4,1 килограмма и ростом 55 сантиметров. Жительницу Подмосковья и ребенка уже выписали из больницы.

Ранее врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии помогли 42-летней жительнице Подмосковья родить 11-го ребенка. На свет появился мальчик весом 2930 граммов и ростом 48 сантиметров.