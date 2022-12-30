Подмосковные врачи помогли 42-летней женщине родить 11-го ребенка

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) помогли 42-летней жительнице Подмосковья родить 11-го ребенка, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

«В положенный срок в результате кесарева сечения на свет появился мальчик весом 2930 граммов и ростом 48 сантиметров. Это уже четвертый ребенок женщины, родившийся в стенах нашего института», — рассказала руководитель акушерского обсервационного отделения, ведущий научный сотрудник МОНИИАГ, кандидат медицинских наук Екатерина Ефимкова.

В пресс-службе рассказали, что женщина страдает хронической артериальной гипертензией и развившимся гестационным сахарным диабетом, поэтому на протяжении всей беременности ей приходилось вести дневники контроля артериального давления, уровня сахара крови и строго следовать назначенной врачами диете. На данный момент пациентка и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо и в ближайшее время будут выписаны.

Ранее также сообщалось, что многодетная жительница Подмосковья родила восьмого ребенка.