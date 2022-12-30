Город
22:05, 30 декабря 2022
1 мин.

Подмосковные врачи помогли 42-летней женщине родить 11-го ребенка

Подмосковные врачи помогли 42-летней женщине родить 11-го ребенка
Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) помогли 42-летней жительнице Подмосковья родить 11-го ребенка, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

«В положенный срок в результате кесарева сечения на свет появился мальчик весом 2930 граммов и ростом 48 сантиметров. Это уже четвертый ребенок женщины, родившийся в стенах нашего института», — рассказала руководитель акушерского обсервационного отделения, ведущий научный сотрудник МОНИИАГ, кандидат медицинских наук Екатерина Ефимкова.

В пресс-службе рассказали, что женщина страдает хронической артериальной гипертензией и развившимся гестационным сахарным диабетом, поэтому на протяжении всей беременности ей приходилось вести дневники контроля артериального давления, уровня сахара крови и строго следовать назначенной врачами диете. На данный момент пациентка и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо и в ближайшее время будут выписаны.

Ранее также сообщалось, что многодетная жительница Подмосковья родила восьмого ребенка.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.