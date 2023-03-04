Названо имя заработавшей 13 миллионов рублей за год 20-летней москвички

Имя заработавшей более 13 миллионов рублей за год 20-летней москвички, выросшей в азербайджанской семье, называет издание Forbes. Ею оказалась блогерша Амина Мирзоева, известная как Tenderlybae. Свою карьеру она начинала со стриминговой платформы Twitch.

«Там вместо привычных компьютерных стримов девушка часто проводила эфиры, во время которых пела, играла на укулеле и смотрела фильмы», — говорится в материале.

Кроме того, фишкой блогерша стала черная маска, закрывающая часть ее лица — блогерша носила ее очень долго, создавая таинственный образ и не появляясь в соцсетях без нее, даже в аккаунтах других блогеров.

На данный момент у Мирзоевой 1,2 миллиона подписчиков в Twitch, 3,8 миллиона в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и 15 миллионов в TikTok. За 2022 год ей удалось заработать 13,5 миллионов рублей и сейчас она занимает 34-е место по просмотрам среди всех российских стримеров на Twitch.

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