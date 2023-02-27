Россиянкам перечислили способы найти работу в декрете
Способы найти работу в декрете перечислила в беседе с «Мослентой» эксперт по продажам в социальных сетях, ментор и предприниматель Катерина Дива. Она отметила, что россиянки могут оставаться в декрете до достижения ребенком трех лет, но молодые мамы часто задумываются о возвращении к рабочим обязанностям раньше этого срока.
«В певую очередь надо выбрать тип занятости. Будете ли вы ездить в офис или рассматриваете только удаленный формат. Помните, основная задача новоиспеченной мамы — уход за ребенком. Проанализируйте, какие ресурсы есть у семьи. Могут ли бабушки и дедушки посидеть с малышом или придется обратиться за помощью к няне. Посчитайте, сколько часов в день вы сможете уделять работе»
Катерина Дива
Затем надо определиться с направлением. Для начала специалист рекомендует проанализировать свой опыт до декрета. Можно поинтересоваться у работодателя на предмет возвращения на прежнее место, но на удаленный формат или неполный день. ЕЕсть вариант заработать на фрилансе. Там много востребованных профессий: ассистент, копирайтер, фотограф, smm-специалист, визуализатор, стилист.
Еще один важный шаг — обучение. На этом этапе уже можно найти первых клиентов или найти работу. Далее надо оформить резюме, с акцентом на нужных навыках. По словам предпринимательницы, нестандартный подход поможет выделиться среди конкурентов. Социальные сети с демонстрацией в них профессиональногобэкграунда — тоже плюс.
Для поиска клиентов Дива посоветовала обратиться к знакомым, писать в детсадовские или домовые чаты, в Telegram-каналы, рассказывать о своей деятельности в социальных сетях и не стесняться предлагать услуги в личных сообщениях.
«Главное — пишите так, чтобы вам хотелось ответить», — посоветовала она.
Ранее были названы способы победить страх выхода из декрета. Многие женщины настолько отвыкают от трудовых будней, что им проще родить еще одного ребенка, чем вернуться к работе.