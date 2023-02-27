Россиянкам перечислили способы найти работу в декрете

Затем надо определиться с направлением. Для начала специалист рекомендует проанализировать свой опыт до декрета. Можно поинтересоваться у работодателя на предмет возвращения на прежнее место, но на удаленный формат или неполный день. ЕЕсть вариант заработать на фрилансе. Там много востребованных профессий: ассистент, копирайтер, фотограф, smm-специалист, визуализатор, стилист.

Еще один важный шаг — обучение. На этом этапе уже можно найти первых клиентов или найти работу. Далее надо оформить резюме, с акцентом на нужных навыках. По словам предпринимательницы, нестандартный подход поможет выделиться среди конкурентов. Социальные сети с демонстрацией в них профессиональногобэкграунда — тоже плюс.

Для поиска клиентов Дива посоветовала обратиться к знакомым, писать в детсадовские или домовые чаты, в Telegram-каналы, рассказывать о своей деятельности в социальных сетях и не стесняться предлагать услуги в личных сообщениях.

«Главное — пишите так, чтобы вам хотелось ответить», — посоветовала она.

Ранее были названы способы победить страх выхода из декрета. Многие женщины настолько отвыкают от трудовых будней, что им проще родить еще одного ребенка, чем вернуться к работе.