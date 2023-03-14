14-летний школьник отправил в больницу напавшего на него мужчину в Подмосковье

По факту конфликта между взрослым мужчиной и подростком в подмосковном Подольске, в результате которого оба оказались в больнице, проводится проверка, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

По данным Telegram-канала Mash, 43-летний мужчина по неясной пока причине напал на 14-летнего подростка, стал выкручивать школьнику пальцы и бить его по голове. В ответ школьник достал пневматический пистолет и выстрелил в глаз нападавшему.

Прибывшие на место конфликта медики доставили пострадавших в больницы. У мужчины диагностировали травму глаза, у школьника — переломы двух пальцев, ушибы и сотрясение, пишет Mash.

Ранее подросток выстрелил в 13-летнюю школьницу в подмосковных Мытищах. Девочка получила травму глаза.