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15:34, 14 марта 2023
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14-летний школьник отправил в больницу напавшего на него мужчину в Подмосковье

В Подмосковье школьник выстрелил в глаз напавшему на него мужчине.

14-летний школьник отправил в больницу напавшего на него мужчину в Подмосковье
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По факту конфликта между взрослым мужчиной и подростком в подмосковном Подольске, в результате которого оба оказались в больнице, проводится проверка, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

По данным Telegram-канала Mash, 43-летний мужчина по неясной пока причине напал на 14-летнего подростка, стал выкручивать школьнику пальцы и бить его по голове. В ответ школьник достал пневматический пистолет и выстрелил в глаз нападавшему.

Прибывшие на место конфликта медики доставили пострадавших в больницы. У мужчины диагностировали травму глаза, у школьника — переломы двух пальцев, ушибы и сотрясение, пишет Mash.

Ранее подросток выстрелил в 13-летнюю школьницу в подмосковных Мытищах. Девочка получила травму глаза.

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