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09:37, 13 марта 2023
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Подросток выстрелил в глаз 13-летней школьнице в Подмосковье

В подмосковных Мытищах подросток ранил из пистолета 13-летнюю школьницу.

Подросток выстрелил в глаз 13-летней школьнице в Подмосковье
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

13-летняя школьница получила огнестрельное ранение в подмосковных Мытищах. В стрельбе подозревают местного подростка, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника издания, отец девочки заявил полицейским, что нападавший стрелял из предмета, похожего на пистолет. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области «Мосленте» сообщили, что информация об этом инциденте им не поступала.

Ранее в городском округе Домодедово сотрудник ГАИ выстрелил в мужчину с ножом. Инцидент произошел на Каширском шоссе и попал на видео.

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