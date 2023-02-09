Подмосковные врачи удалили женщине гигантскую 17-килограммовую опухоль

Гигантскую 65-сантиметровую опухоль удалили онкологи подмосковной Балашихи, сообщили в пресс-службе областного Минздрава. В местный онкодиспансер поступила 61-летняя женщина с жалобами на дискомфорт из-за увеличения объема живота.

«Как выяснилось, в последнее время ей стало трудно передвигаться, появились проблемы с дыханием и тяжесть в животе. В ходе обследования была выявлена саркома матки — редко встречающаяся злокачественная опухоль, локализованная на шейке или теле органа», — говорится в пресс-релизе.

Вес опухоли достиг 17 килограммов. В ходе операции врачам пришлось удалить вместе со злокачественным образованием матку и придатки женщины.

Сейчас прооперированная россиянка чувствует себя хорошо и уже выписана. В дальнейшем ей будет назначено лечение. Врачи напомнили о необходимости прохождения профилактического осмотра женщинами раз в год.

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