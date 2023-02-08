В Подмосковье спасли новорожденного с редкой кровью: он родился с гемолитической болезнью, при которой эритроциты ребенка уничтожаются антителами матери, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. В данном случае патология развилась на фоне несовместимости материнской крови с кровью плода, а спасти мальчика могло только переливание крови.

«Ситуация осложнялась тем, что у новорожденного был редчайший фенотип крови. Среди более чем шести тысяч единиц, хранящихся в учреждениях Службы крови, не было обнаружено ни одной идентичной единицы. А более чем из 100 тысяч доноров, находящихся в донорской базе Подмосковья, ребенку подходили только 13 человек, из которых смогли оперативно прийти сдать кровь четверо», — сказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

В результате ребенку успешно провели переливание, его показатели крови пришли в норму. В настоящий момент мальчик чувствует себя хорошо, он уже выписан из стационара. А еще банк Московского областного центра крови пополнился двумя редчайшими единицами эритроцитов.

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