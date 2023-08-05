17-летняя девушка попала под поезд в Подмосковье

17-летняя девушка попала под колеса поезда в Раменском городском округе на юго-востоке Московской области, сообщает MK.RU.

По имеющейся информации, происшествие случилось в пятницу, 4 августа, около десяти вечера на железнодорожной станции «Удельная» Московской железной дороги в поселке Удельная. Пострадавшая скончалась на месте. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Мужчина на велосипеде попал под поезд на железнодорожной станции «Загорянская» в Подмосковье.