10:38, 23 июля 2023
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Мужчина на велосипеде попал под поезд в Подмосковье
Мужчина на велосипеде попал под поезд на железнодорожной станции «Загорянская».
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Мужчина на велосипеде попал под поезд на железнодорожной станции в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы».
По имеющейся информации, мужчина переезжал на велосипеде через остановочный пункт «Загорянская» Ярославского направления Московской железной дороги и не услышал подъезжающую электричку из-за того, что был в наушниках. Пострадавший погиб на месте.
Ранее спасение жительницы Подмосковья из-под поезда попало на видео.