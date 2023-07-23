Мужчина на велосипеде попал под поезд в Подмосковье

Мужчина на велосипеде попал под поезд на железнодорожной станции в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы».

По имеющейся информации, мужчина переезжал на велосипеде через остановочный пункт «Загорянская» Ярославского направления Московской железной дороги и не услышал подъезжающую электричку из-за того, что был в наушниках. Пострадавший погиб на месте.

Ранее спасение жительницы Подмосковья из-под поезда попало на видео.