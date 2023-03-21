19-летняя звезда сериала «Воронины» раскрыла пол новорожденного ребенка

Пол новорожденного ребенка раскрыла 19-летняя звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она сообщила, что родила девочку.

Пол первенца родители узнали заранее. «Мы присматривали наряды для принцессы. Но покупать начали на седьмом месяце беременности. Также потихоньку подбирали необходимое в детскую. Так что все было готово к встрече с доченькой», — рассказала Ильюхина.

Отцом новорожденной стал однокурсник Ильюхиной Алексей Шаров. Он присутствовал на родах и перерезал пуповину, отметила актриса.

Ильюхина стала матерью 12 марта 2023 года. Ребенок появился на свет в одном из столичных госпиталей.