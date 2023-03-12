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14:20, 12 марта 2023
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19-летняя звезда сериала «Воронины» стала матерью

19-летняя звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина выложила фото с новорожденным первенцем.

19-летняя звезда сериала «Воронины» стала матерью
Фото: @maria_iliukhina

Российская актриса, звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина стала матерью в 19 лет. Фото с новорожденным первенцем она выложила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ребенок появился на свет в одном из столичных госпиталей. «Ну что, настал самый долгожданный момент — рождение прекрасного пупсика», — подписала актриса фото из больничной палаты. Пол младенца Ильюхина уточнять не стала.

Отцом новорожденного стал однокурсник Ильюхиной Алексей Шаров. Молодые люди узаконили отношения в ноябре 2022 года.

Ранее фото с новорожденной дочерью опубликовала 45-летняя актриса Ольга Орлова. Она стала матерью во второй раз.

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