19-летняя звезда сериала «Воронины» стала матерью

Российская актриса, звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина стала матерью в 19 лет. Фото с новорожденным первенцем она выложила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ребенок появился на свет в одном из столичных госпиталей. «Ну что, настал самый долгожданный момент — рождение прекрасного пупсика», — подписала актриса фото из больничной палаты. Пол младенца Ильюхина уточнять не стала.

Отцом новорожденного стал однокурсник Ильюхиной Алексей Шаров. Молодые люди узаконили отношения в ноябре 2022 года.

Ранее фото с новорожденной дочерью опубликовала 45-летняя актриса Ольга Орлова. Она стала матерью во второй раз.