Москвичи пожаловались на соседку с 20 мастифами в однокомнатной квартире

Горожане утверждают, что соседка разводит собак на продажу и рекламирует свой приют, оборудованный в квартире многоэтажки в нескольких километрах от Кремля, в соцсетях. Соседи женщины боятся выходить на улицу в то время, когда москвичка выгуливает питомцев — на прогулку она выводит сразу по три-пять собак, при этом все они без намордников. Кроме того, из ее квартиры постоянно доносятся неприятные запахи и бегут тараканы.

Жильцы дома уже вызывали полицию, обращались в суд и даже доказали повышенный уровень аммиака в воздухе, однако на заводчицу все еще не нашлось управы. Сейчас горожане готовят коллективный иск в суд, они намерены добиваться выселения соседки.

Ранее двух взрослых собак породы вельш-корги пемброк похитили у заводчиков в подмосковном Сергиевом Посаде. Позже стало известно, что похитительницей оказалась 50-летняя женщина.