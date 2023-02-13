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16:48, 13 февраля 2023
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В Подмосковье похитили собак на 240 тысяч рублей

В Подмосковье похитили собак на 240 тысяч рублей
Фото: unsplash

Двух взрослых собак породы вельш-корги пемброк похитили у заводчиков в подмосковном Сергиевом Посаде. По информации Shot, их общая стоимость составляет 240 тысяч рублей.

«Собаки в момент проникновения воров находились в пристройке гаража в Сергиевом Посаде. По нашим данным, неизвестные отогнули лист профнастила, схватили собак и скрылись», — сообщили в издании.

Владельцы животных заявляют, что кража была тщательно спланирована, так как в последние дни у гаража наблюдались следы на снегу, указывающие на слежку. Кроме того, многие знали, что подмосковные жители занимаются разведением породистых питомцев, на которых у них имеются официальные документы.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области «Мосленте» сообщили, что информация по данному делу уточняется.

Ранее опасность прогулок с собакой без поводка разъяснила кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, даже воспитанных питомцев не стоит отпускать в «свободное плавание».

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