28-летняя Анастасия Костенко показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала жена известного футболиста Дмитрия Тарасова, 28-летняя модель Анастасия Костенко. Она опубликовала видео, снятое на Мальдивах, в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В ролике Костенко снялась со своим мужем Дмитрием. Они стояли по колено в воде. Девушка позировала в раздельном купальнике белого цвета, а спортсмен — в черных плавках.