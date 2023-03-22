Многодетная модель Костенко показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала жена футболиста Дмитрия Тарасова, многодетная мать, модель Анастасия Костенко. Она опубликовала видео с пляжа в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Это все мои, да?» — подписала Костенко ролик, в котором запечатлено, как она прогуливается со своими тремя детьми по одному из мальдивских пляжей. Вторая вице-мисс Россия 2014 появилась перед объективом камеры в раздельном купальнике бело-фиолетового цвета.