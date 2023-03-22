Многодетная модель Костенко показала фигуру в купальнике
Модель Анастасия Костенко опубликовала видео с пляжа.
Фигуру в купальнике показала жена футболиста Дмитрия Тарасова, многодетная мать, модель Анастасия Костенко. Она опубликовала видео с пляжа в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Это все мои, да?» — подписала Костенко ролик, в котором запечатлено, как она прогуливается со своими тремя детьми по одному из мальдивских пляжей. Вторая вице-мисс Россия 2014 появилась перед объективом камеры в раздельном купальнике бело-фиолетового цвета.
«И это мамочка троих деток. Выглядеть так — это просто невероятное волшебство и усердная работа над собой», «Это законно быть в такой форме маме троих детей? Фигура огонь», «Потрясающая мамочка», «Фигура супер», «Самая красивая на свете», «Надо же, какая стройная мамочка», «Загляденье. Завидую», «Даже не верится, что вы многодетная мать», «Отпад», «Очень красивая», «Анастасия, вы образцовая во всех смыслах», «Налюбоваться невозможно», — прокомментировали поклонники.
Ранее странное поведение жены футболиста Тарасова рассмешило пользователей сети.