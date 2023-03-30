28-летняя актриса Софья Синицына показала откровенные фото из ванной

Снятые в ванной комнате отеля Буэнос-Айреса откровенные фото с оголенной грудью показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) звезда сериалов «Кухня», «Душегубы» и «За семью печатями» Софья Синицына.

Отдыхающая в столице Аргентины 28-летняя актриса опубликовала несколько снимков, на которых она изображена в халате и бикини, в значительной мере обнажающих грудь. «Поправиться и загореть оказалось мне на пользу», — подписала она фото.