44-летняя Елена Летучая показала фигуру в нижнем белье

Фигуру в нижнем белье показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 44-летняя телеведущая Елена Летучая.

Знаменитость опубликовала видео и фотографии со съемки, она позировала в кружевном комплекте черного цвета.

«Все очень органично. Без намека на пошлость», «Елена, вы невероятная», «Как вы шикарны», «Каждый раз смотрю на вас и восхищаюсь», «С вашей фигурой грех не раздеться», «Красивая очень», «Шикарная фигура», «Как сексуально и красиво», «Женщина — идеал. Обожаю и восхищаюсь вами бесконечно», «Фигура огонь», «Я красивей фигуры не видела», — прокомментировали поклонники.

Ранее 44-летняя телеведущая Елена Летучая показала фигуру в бикини.