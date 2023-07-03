33-летняя дочь Любови Успенской опубликовала селфи без макияжа

Лицо без макияжа показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 33-летняя дочь певицы Любови Успенской, художница и исполнительница Татьяна Плаксина.

Артистка, известная под псевдонимом Pacha Tati, опубликовала селфи, сделанное на фоне бассейна курортного отеля. На ней раздельный коричневый купальник, на лице нет макияжа, а волосы заплетены в две косички.

«Красотка», «Красивая девушка», «Вы мне очень нравитесь естественной», «Хорошенькая», «Какая прелесть», «Прекрасная», «Красотуля моя», — написали поклонники.

Ранее 69-летняя Успенская сравнила себя с Мадонной и Шер.