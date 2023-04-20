69-летняя Успенская сравнила себя с Мадонной и Шер

С певицами Мадонной и Шер сравнила себя в ответ на критику откровенных нарядов 69-летняя исполнительница Любовь Успенская, передает Prozvezd.info. Артистка призвала россиянок стареть красиво.

«Завистливые бабы говорят, что надо достойно стареть. И показывают свои опухшие рожи... Ну старейте себе!» — заявила Успенская.

Певица уверена, что нет возраста, в котором одеваться откровенно было бы стыдно, позорно, вульгарно или чересчур вызывающе. В качестве примера она привела иностранных коллег. «Мадонна позволяет себе быть обнаженной, Шер. А мы чем хуже?» — отметила она.

По ее мнению, именно так должна выглядеть достойная старость.

Ранее певец Басков поцеловал коллегу Успенскую после вопроса о личной жизни. Реакция певицы на произошедшее попала на видео.