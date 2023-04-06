Россиянин незаконно ввез 350 редких животных из Африки в Москву

Россиянин незаконно ввез 350 редких животных и насекомых из Южно-Африканской Республики в Москву, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. Его задержали в аэропорту Домодедово.

По информации ведомства, гражданин России собрал в Африке редких хамелеонов, пантеровых жаб, длиннохвостых ящериц, псаммодов, жуков-грибов, тараканов, многоножек и упаковал в контейнеры в туристическом рюкзаке. При перелете из-за резкой смены температур часть животных погибла, остальных передали зоозащитникам для ветеринарной помощи и реабилитации.

По словам задержанного, привезенных животных он собирался поместить в домашний террариум. Однако сотрудники таможенной службы выяснили, что россиянин привез экзотических животных для продажи, сейчас их стоимость оценивается в 200 тысяч рублей. А западных карликовых хамелеонов в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, необходимо было декларировать с предоставлением разрешительных документов.

В отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» КоАП России.

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