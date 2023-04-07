36-летняя Мария Горбань показала фигуру в купальнике

Актриса Мария Горбань в купальнике записала и опубликовала видео на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На кадрах ролика артистка запечатлена в раздельном купальнике черного цвета. Повернувшись к камере спиной, она доплывает до бортика бассейна, подтягивается на руках и выходит из воды, а затем ложится на шезлонг.

«Это превосходно», «Залипательно», «Сексуальная женщина, просто аплодисменты», «Огонь», «Прекрасная вы», «Красота», «Я растворилась в этом мини-клипе», «Супер», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее 36-летняя Мария Горбань продемонстрировала фигуру в купальнике.