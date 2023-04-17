36-летняя Настасья Самбурская показала фигуру в бикини и раскрыла свой вес

Фигуру в бикини показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Настасья Самбурская. Она также раскрыла подписчикам свой вес.

«Оставлю тут на память о 58,5 килограмма. На фото я две недели без сахара, авокадо, дрожжей, глютена, фруктов, молока, любых подсластителей, картошки, соусов, сахарозаменителей и жаренного на масле. Из круп только киноа, дикий рис, гречка и через три недели можно овсянку подключать. Такую диету выдержать морально — огромный подвиг. Запаситесь успокоительным, порой будет ощущение, что в вас бес вселился. Зависимость от сахара, наверное, самая сложная. Такое питание соблюдаю по рекомендации эндокринолога, а не по собственной инициативе. Но это 100 процентов невредно. Так как рыбу, мясо, птичку и некрахмалистые овощи вы можете есть столько, сколько душа пожелает. Ну и печеные яблоки — это спасение», — написала 36-летняя артистка и опубликовала фотографию, на которой позирует перед зеркалом в ванной в раздельном купальнике белого цвета.

«Мужикам нравится мясо, а не кости», «Баба-мужик», «Лучше была бы чуть-чуть с мясом», «Что ты с собой сделала? Вернись обратно», «Что же вы с собой сделали, зачем так?», «Уже женственность стала теряться в фигуре», «Что-то не очень привлекательна, раньше лучше была», «Хватит худеть», — написали юзеры.

«Ваши фото — хорошая мотивация каждый день ходить в спортзал», «Я восхищаюсь этим телом, а в первую очередь силой воли и желанием выглядеть шикарно», «Это фото — напоминание, для какой фигуры создано бикини», «Нельзя быть такой красоткой. Украдут», «Фигура атас», «Прекрасная женщина», «Совершенство», «Ты просто в невероятной форме», «Идеальная фигура», «Смотришься шикарно», — прокомментировали поклонники.

Ранее Настасья Самбурская раскрыла подробности своей диеты.