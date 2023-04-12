Ольга Серябкина отпраздновала 38-летие в бассейне

«С днем рождения! Вы нереальная!», «Красотка», «Классно выглядишь. Пусть цифры будут просто цифрами», «Не переставай хорошеть», — стали поздравлять Серябкину фолловеры.

Многие отметили, что артистка не выглядит на свой возраст. «Совсем не думала, что вам столько лет. Выглядите шикарно! На 30», — заявила одна из подписчиц.

Ранее Серябкина в мини-платье вымыла пол и записала видео, спародировав таким образом одиноких девушек.