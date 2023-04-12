Ольга Серябкина отпраздновала 38-летие в бассейне
Певица Ольга Серябкина записала на видео празднование 38-летия в бассейне.
Празднование своего 38-летия в бассейне записала на видео и опубликовала в личном Telegram-канале певица Ольга Серябкина. В ролике она подплывает к бортику, на котором стоят торт и бокал шампанского, задувает свечи и выпивает напиток.
«38», — написала именинница и дополнила подпись эмодзи в виде сердца.
«С днем рождения! Вы нереальная!», «Красотка», «Классно выглядишь. Пусть цифры будут просто цифрами», «Не переставай хорошеть», — стали поздравлять Серябкину фолловеры.
Многие отметили, что артистка не выглядит на свой возраст. «Совсем не думала, что вам столько лет. Выглядите шикарно! На 30», — заявила одна из подписчиц.
Ранее Серябкина в мини-платье вымыла пол и записала видео, спародировав таким образом одиноких девушек.