04:19, 18 апреля 2023
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39-летняя певица Алсу раскрыла свой секрет красоты
Певица Алсу призналась в многолетнем использовании «уколов красоты».
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Свой секрет красоты раскрыла 5-tv.ru 39-летняя певица Алсу. Она призналась в любви к косметологическим процедурам и в многолетнем использовании «уколов красоты».
«Что уж тут скрывать… Не буду лукавить, все, что дооперационное, делаю понемножечку. Это так называемые уколы красоты, какие-то аппаратные процедуры», — рассказала артистка.
По словам Алсу, она начала посещать косметолога после того, как ей исполнилось 30 лет. При этом к услугам пластических хирургов она не прибегала.
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