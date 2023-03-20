45-летняя певица Жасмин раскрыла процедуры своей бьюти-рутины

Процедуры своей бьюти-рутины раскрыла в ходе беседы с «Газетой.ru» певица Жасмин. При этом главным секретом красоты она назвала генетику.

45-летняя актриса рассказала, какие процедуры она делает у косметолога: это массажи, иногда витаминные инъекции, а также уколы с пептидами и гиалуроновой кислотой. При этом Жасмин отметила, что негативно относится к пластической хирургии и считает важным сохранить свою индивидуальность.

Для поддержания фигуры в форме знаменитость занимается спортом и тренируется не реже трех раз в неделю. Жасмин следит за питанием, но не придерживается специальных диет. По ее словам, она предпочла исключить из рациона жареное, жирное, мучное и сладкое, а также отказалась от пищи перед сном.

Ранее известная певица показала фигуру в купальнике на фото с пляжа.