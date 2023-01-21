40-летняя Анна Седокова назвала главную сложность в борьбе с лишним весом

Главную сложность в борьбе с лишним весом назвала в личном Telegram-канале 40-летняя певица Анна Седокова.

«Первая неделя самая сложная. Когда держишь себя в руках, занимаешься и не переедаешь, а результата нет. И это правда. За первую неделю я похудела на 300 граммов. Все потому, что организму нужно запустить двигатель и разогнаться. Вот дальше и правда будет лучше», — написала она.

По мнению артистки, настоящее мужество нужно, чтобы начать, а потом главное — не сдаваться. Дальше будет проще, потому что сработает уже накопительный эффект, заверила артистка.

Ранее Анна Седокова показала подписчикам селфи без макияжа.